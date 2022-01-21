Видео: Как спасают новорожденных в псковском перинатальном центре

18:15, 21 января 2022, ПАИ

Ежегодно в отделение реанимации и интенсивной терапии псковского перинатального центра поступают 250 новорожденных. Экстренные меры по спасению жизни требуются, когда ребенок рождается с критически малым весом – до полутора килограммов, или на сроке беременности до 7 месяцев, или в положенное время и нормальным весом – но без признаков жизни. Современные технологии перинатального центра позволяют делать всё для того, чтобы такие дети не только выжили, но и в дальнейшем нормально развивались.

В видеорепортаже ПАИ – эксклюзивные кадры из отделения реанимации новорожденных.