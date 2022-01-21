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Общество

Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ положительно относятся к родительским чатам

С появлением мессенджеров в нашу жизнь пришла возможность моментально налаживать контакты. Звонки, обмен данными или просто общение – всё стало намного проще. Люди активно этим пользуются, в том числе для того, чтобы участвовать в жизни своих детей. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показывает, как наши зрители и читатели относятся к родительским чатам в мессенджерах.

Подавляющее большинство участников опроса положительно относятся к такому инструменту коммуникации. За этот вариант ответа проголосовало почти 82% респондентов. Чуть больше 7% готовы использовать родительские чаты, если в них будет только общение по делу. Затруднились ответить – около 2%. Примерно столько же предпочитают общаться напрямую. Почти 6% считают родительские чаты бесполезными и неэффективными.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, среди россиян, имеющих детей или внуков, которые ходят в детский сад или учатся в школе или посещают секции, кружки и тому подобное, 31% состоят в родительских чатах: 23% состоят в чатах WhatsApp, 11% — в чатах Viber, а 5% — в чатах «ВКонтакте», две трети (65%) не состоят в таких чатах.

Чаще всего те, кто использует чаты, испытывают положительные эмоции. Их 21%, 11% — отрицательные, 30% — и положительные, и отрицательные эмоции одинаково часто, а 35% не испытывают никаких эмоций.
Наиболее часто обсуждаемые проблемы в родительских чатах и группах — денежные и организационные вопросы (по 25%), учебный процесс (22%), а также мероприятия (18%) и домашние задания (15%).
Родители, бабушки и дедушки — участники родительских чатов поделились мнением, как часто в чатах возникают спорные и конфликтные моменты: только 6% ответили, что случаются часто, 48% рассказали, что случаются редко, а 45% сообщили, что вообще не случаются.

На взгляд россиян, состоящих в родительских чатах, сделать обсуждения мирными и избежать конфликтов можно благодаря воспитанию и культуре общения (8%), нужно спокойно общаться и сдерживать эмоции (7%), а также прислушиваться друг к другу и искать компромиссы (5%). При этом 15% считают, что нельзя ничего сделать, а 45% затруднились ответить.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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