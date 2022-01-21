Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил реготделение ДОСААФ с 95-летием оборонного общества страны

Губернатор Псковской области поздравил региональное отделение ДОСААФ с юбилеем. Фото: Минобороны России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов регионального отделения ДОСААФ России Псковской области с 95-летним юбилеем оборонного общества страны, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

На торжественном мероприятии руководству реготделения ДОСААФ России Псковской области был вручён поздравительный адрес главы региона. В нём губернатор отметил, что история создания и развития общественно-государственной организации, которую сегодня все знают как ДОСААФ, началась в 1927 году. В Псковской губернии были кружки и клубы Осоавиахима, где тысячи юношей и девушек получали востребованные профессии и ценные навыки, овладевали военным мастерством, оказывали поддержку пограничникам. Воспитанники ДОСААФ внесли колоссальный вклад и в Победу в Великой Отечественной войне.

«На протяжении 95 лет оборонное общество делало всё для укрепления обороноспособности страны и её национальной безопасности, воспитания сильных духом людей, настоящих патриотов Родины. Сегодня сотрудники ДОСААФ продолжают славные традиции и с честью выполняют задачи подготовки специалистов для Вооружённых сил России, передают курсантам свой богатый опыт и знания, организуют работу спортивных секций, развивают поисковое и юнармейское движение. В образовательных упреждениях регионального отделения ежегодно более тысячи человек проходят обучение специальностям технических профессий — это заслуживает особой признательности», — подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил сотрудников и ветеранов регионального отделения за самоотверженный труд на благо Псковской области и всей России.

Отметим, что основные направления деятельности регионального отделения включают в себя подготовку граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям, военно-патриотическое воспитание молодёжи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, а также специалистов массовых технических профессий. Ежегодно в образовательных организациях, спортивно-технических клубах регионального отделения ДОСААФ России подготовку по массовым техническим профессиям проходят до 1,8 тыс. человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

21 января 2022

В Псков, Опочку и Великие Луки прибудет врачебный десант для консультаций и лечения детской онкологии
21 января 2022

Глухонемого Романа Васильева разыскивают в Пскове
21 января 2022

Раритетный вагон метро обнаружили на Вологодском лесопромышленном заводе
21 января 2022

В Пскове прошли очередные Александро-Невские беседы
21 января 2022

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил реготделение ДОСААФ с 95-летием оборонного общества страны
21 января 2022

Минтранс планирует раздать бортпроводникам наручники и ремни для фиксации дебоширов
21 января 2022

Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ положительно относятся к родительским чатам
21 января 2022

Видео: Как спасают новорождённых в Псковском перинатальном центре

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...