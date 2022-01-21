Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил реготделение ДОСААФ с 95-летием оборонного общества страны

20:25, 21 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов регионального отделения ДОСААФ России Псковской области с 95-летним юбилеем оборонного общества страны, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

На торжественном мероприятии руководству реготделения ДОСААФ России Псковской области был вручён поздравительный адрес главы региона. В нём губернатор отметил, что история создания и развития общественно-государственной организации, которую сегодня все знают как ДОСААФ, началась в 1927 году. В Псковской губернии были кружки и клубы Осоавиахима, где тысячи юношей и девушек получали востребованные профессии и ценные навыки, овладевали военным мастерством, оказывали поддержку пограничникам. Воспитанники ДОСААФ внесли колоссальный вклад и в Победу в Великой Отечественной войне.

«На протяжении 95 лет оборонное общество делало всё для укрепления обороноспособности страны и её национальной безопасности, воспитания сильных духом людей, настоящих патриотов Родины. Сегодня сотрудники ДОСААФ продолжают славные традиции и с честью выполняют задачи подготовки специалистов для Вооружённых сил России, передают курсантам свой богатый опыт и знания, организуют работу спортивных секций, развивают поисковое и юнармейское движение. В образовательных упреждениях регионального отделения ежегодно более тысячи человек проходят обучение специальностям технических профессий — это заслуживает особой признательности», — подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил сотрудников и ветеранов регионального отделения за самоотверженный труд на благо Псковской области и всей России.

Отметим, что основные направления деятельности регионального отделения включают в себя подготовку граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям, военно-патриотическое воспитание молодёжи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, а также специалистов массовых технических профессий. Ежегодно в образовательных организациях, спортивно-технических клубах регионального отделения ДОСААФ России подготовку по массовым техническим профессиям проходят до 1,8 тыс. человек.