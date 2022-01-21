В Пскове прошли очередные Александро-Невские беседы

20:45, 21 января 2022, ПАИ

20 января 2022 года, в четверг, при воинском храме Святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова прошли очередные Александро-Невские беседы. Об этом сообщает паблик храма в социальной сети «ВКонтакте».

С лекцией на тему «Результаты археологических исследований культурного слоя на территории Снетогорского монастыря» выступила старший научный сотрудник Археологического центра города Пскова Виктория Деркач.

Смотрите эту и многие другие авторские лекции на YouTube-канале в плейлисте «Александро-Невские беседы».

Каждый четверг в 18:00 вы можете стать участником бесед и лично задать вопросы лекторам по адресу г. Псков, ул. М. Горького, д. 67 или посмотреть прямую трансляцию бесед на YouTube-канале.