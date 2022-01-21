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В Псков, Опочку и Великие Луки прибудет врачебный десант для консультаций и лечения детской онкологии

Детские онкологи прибудут в составе врачебного десанта в Псковскую область. Фото: «ВКонтакте»

Проект «Врачебный десант – профилактика и лечение онкологических заболеваний у детей»  благотворительного центра «Лотос» вновь получил поддержку Фонда президентских грантов. Об этом организаторы проекта сообщили в соцсетях. Это значит, что проект действительно важен и востребован.

В этом году врачи посетят три региона Северо-Западного федерального округа, 10 городов:

– три города в Псковской области – Псков, Опочку и Великие Луки,
– три города в Калининградской области – Калининград, Гусев и Черняховск,
– четыре города в Республике Карелия – Костомукшу, Сортавалу, Петрозаводск и Кондопогу.

В команду специалистов – детских онкологов вошёл ещё один доктор – специалист по орфанным заболеваниям, детский онколог-гематолог, главный детский онколог СЗФО Быкова Татьяна Александровна.

Начиная с февраля эксперты побывают в городах СЗФО, прочтут новые лекции для детских врачей первичного звена и проведут осмотры детей.

Приёмы детей будут бесплатными. Если у вас есть вопросы о здоровье ребёнка или вам нужно альтернативное мнение квалифицированного специалиста, обязательно приходите.

Следите за новостями, чтобы не пропустить прибытие врачей в Псковскую область. Обо всех поездках организаторы будут информировать заранее и открывать запись на приёмы.

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