В Псков, Опочку и Великие Луки прибудет врачебный десант для консультаций и лечения детской онкологии

21:28, 21 января 2022, ПАИ

Проект «Врачебный десант – профилактика и лечение онкологических заболеваний у детей» благотворительного центра «Лотос» вновь получил поддержку Фонда президентских грантов. Об этом организаторы проекта сообщили в соцсетях. Это значит, что проект действительно важен и востребован.

В этом году врачи посетят три региона Северо-Западного федерального округа, 10 городов:

– три города в Псковской области – Псков, Опочку и Великие Луки,

– три города в Калининградской области – Калининград, Гусев и Черняховск,

– четыре города в Республике Карелия – Костомукшу, Сортавалу, Петрозаводск и Кондопогу.

В команду специалистов – детских онкологов вошёл ещё один доктор – специалист по орфанным заболеваниям, детский онколог-гематолог, главный детский онколог СЗФО Быкова Татьяна Александровна.

Начиная с февраля эксперты побывают в городах СЗФО, прочтут новые лекции для детских врачей первичного звена и проведут осмотры детей.

Приёмы детей будут бесплатными. Если у вас есть вопросы о здоровье ребёнка или вам нужно альтернативное мнение квалифицированного специалиста, обязательно приходите.

Следите за новостями, чтобы не пропустить прибытие врачей в Псковскую область. Обо всех поездках организаторы будут информировать заранее и открывать запись на приёмы.