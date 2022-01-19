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Великолучанка пожаловалась губернатору Псковской области на длительное отключение электроэнергии

Великолучанка написала на сайт губернатора Псковской области с жалобой на отключение электроэнергии. Женщина проживает на улице Коммунальной, где в связи с проведением ремонтных работ было запланировано отключение потребителей ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Псковэнерго» ПО ЮЭС г. Великие Луки) с 9:00 до 13:00 13 и 14 января. Однако, по словам автора, отключение было произведено с 9:00 до 17:00 13-14 и 19 января. Об этом сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

«Пишу за свою семью. Сейчас зима, в домах холодно из-за отключения электроэнергии, отопительные котлы, соответственно, не работают, дом не прогреть. У нас 11-месячный ребёнок, женщина-пенсионер на реабилитации после ковида с двухсторонним воспалением. Как жить людям в таких условиях? За весь день нельзя приготовить поесть, плюс сидишь в морозильнике до 17:00. В итоге потом ещё 3-4 часа отогреваешь дом. Будьте любезны разобраться с данной ситуацией и проблемой», – написала великолучанка.

На письмо великолучанки ответил глава администрации города Андрей Беляев: «В адрес ПО ЮЭС Псковского филиала «Россети Северо-Запад» повторно направлено обращение с просьбой минимизировать время отключения электроэнергии при проведении плановых работ по замене приборов учёта потребителей на улицах города Великие Луки, а также проводить вышеуказанные работы в наиболее благоприятное время года, исключая зимний период».

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