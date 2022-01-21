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Общество

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» продлили на второй сезон

Зрителям пообещали второй сезон полюбившегося сериала. Фото: кадр из сериала

Американский стриминговый сервис Netflix сообщил, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» будет продлён на второй сезон. Об этом пишет KinoMail.

«Игра в кальмара только началась», — заявил генеральный директор по контенту платформы Тед Сарандос.

В начале ноября 2021 года создатель и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей ждёт продолжение сериала. Тогда в Netflix не подтвердили эту информацию, уточнив, что планы на второй сезон пока только обсуждаются.

Сериал вышел на сервисе Netflix в сентябре 2021 года и быстро стал популярным во всём мире. Он также стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса, обогнав прошлого фаворита — сериал «Бриджертоны».

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