Псковские полицейские задержали нетрезвого водителя Volkswagen

09:40, 22 января 2022, ПАИ

В Пскове полиция установила нетрезвого водителя автомобиля Volkswagen, который ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 20 января на перекрёстке улиц Ипподромной и Пионерской в областном центре дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen Passat. Выяснилось, что этой иномаркой управлял горожанин 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.