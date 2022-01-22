12 миллионов рублей будет выделено на борьбу с борщевиком в Псковской области
12 миллионов рублей выделят в 2022 году на борьбу с борщевиком. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Планируется отработать 2 700 гектар земли, в том числе 750 гектаров муниципальных территорий. В случае необходимости финансирование будет увеличено», – уточнил губернатор региона.
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