Водитель «Нивы» столкнулся с автобусом
Сегодня в 9 утра произошло ДТП в Великих Луках на перекрёстке улиц Куньинской и Глинки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Нива», двигаясь по улице Глинки, заворачивал на Куньинскую улицу. В это время во встречном движении заворачивал автобус Великолукского мясокомбината, произошло столкновение.
На данный момент автобус покинул место происшествия. Работают сотрудники ГИБДД.
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