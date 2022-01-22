Водитель «Нивы» столкнулся с автобусом

11:15, 22 января 2022, ПАИ

Сегодня в 9 утра произошло ДТП в Великих Луках на перекрёстке улиц Куньинской и Глинки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Нива», двигаясь по улице Глинки, заворачивал на Куньинскую улицу. В это время во встречном движении заворачивал автобус Великолукского мясокомбината, произошло столкновение.

На данный момент автобус покинул место происшествия. Работают сотрудники ГИБДД.