Любителя кондитерских изделий задержали псковские росгвардейцы

11:27, 22 января 2022, ПАИ

22 января в 3:44 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего гражданина, который пронёс через кассовый узел кондитерские изделия, при этом не заплатив за них, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка.