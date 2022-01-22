Любителя кондитерских изделий задержали псковские росгвардейцы
22 января в 3:44 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего гражданина, который пронёс через кассовый узел кондитерские изделия, при этом не заплатив за них, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Проводится проверка.
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