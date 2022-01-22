ФАС проверит цены ПЦР-тестов на коронавирус

11:59, 22 января 2022, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирусной инфекцию по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В пресс-релизе уточняется, что поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции и провести данную проверку поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля.

Такими образом, правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением нового штамма «омикрон» и подготовки системы здравоохранения к оперативной и своевременной помощи заразившимся COVID-19.