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Общество

Семь человек умерли от коронавируса в Псковской области за сутки

В Псковской области от коронавируса скончались семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умер 1381 человек. Об этом сообщиил в официальном Telegram-канале Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки — 159. За весь период пандемии подтвержденных случаев 73 755, выздоровело 69 438 человек и 112 выздоровело за сутки.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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