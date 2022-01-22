Семь человек умерли от коронавируса в Псковской области за сутки

12:38, 22 января 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умер 1381 человек. Об этом сообщиил в официальном Telegram-канале Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки — 159. За весь период пандемии подтвержденных случаев 73 755, выздоровело 69 438 человек и 112 выздоровело за сутки.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.