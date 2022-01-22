В Пскове открылась выставка учеников псковской художницы

14:23, 22 января 2022, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка «Зимние дни» изостудии «Акварель. Псковичи могут увидеть 25 работ учеников члена союза художников России Галины Дячок, которая 22 года назад создала в Пскове собственную студию живописи для детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Среди тех, кто пришёл на открытие очередной выставки этой студии оказались самые первые ученики «Акварели». Они рассказали, что всё началось с восхищения картинами самой Галины Дячок. Однажды её спросили, а не возьмётся ли она учить живописи начинающих. Галина согласилась, и со временем вокруг неё образовался настоящий клуб любителей прекрасного. Раз в неделю члены этого клуба собираются на этюды (в тёплое время года – на пленэры), и с тех пор не раз выставляли на всеобщее обозрение своё творчество.

Нынешняя выставка студии «Акварель» в библиотеке на Конной ещё и выставка-продажа. Причём желающие приобрести некоторые картины появились в день её открытия. Так что, например, Мирославе Митрофановой пришлось проводить срочные консультации с мамой, чтобы определиться, за сколько она хочет продать своего «Кота». Заодно выяснилось, что Мира учится в художественной школе, но студия «Акварель» - это другое, там ученики Галины Дячок постигают не просто технику живописи, а саму суть искусства.

По словам библиотекарей, секрет успеха студии «Акварель» заключается в том, что её руководитель верит: каждый человек – художник. Взрослые ученики студии оказались людьми самых разных профессий, но когда они начали объяснять, что натюрморт – это никакая не «мёртвая натура» и как простое «яблочко на тарелочке» может вдохновлять, а потом заражать всех вокруг необычайной энергетикой уже с готовой картины, все первые посетители выставки «Зимние дни» тоже захотели рисовать.

Поздравляя Галину Дячок и её учеников с новым вернисажем, художник Эдуард Шарипов напомнил собравшимся, что живопись – это ещё и огромный труд. Он порадовался тому, что ученики студии «Акварель» имеют возможность делиться с окружающими своим видением пространства, потому что Галина Дячок помогает им в этом. По его словам, это крайне важно – открывать в себе художника: «Иначе люди ходят по городуе и видят только грязь под ногами, не понимая, что эта грязь великолепна. Ведь миссия художника – очищать пространство и взгляд. Не проспите в себе художников!»

Выставка «Зимние дни» будет работать в библиотеке на Конной до 16 февраля.