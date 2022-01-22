Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ушел из жизни известный латвийский актер Арнис Лицитис

Фото: Кинопоиск

На 77-м году из жизни ушел известный латвийский актер Арнис Лицитис. Об этом сообщил его друг и фотограф Зигизмундс Залманис на своей станице в Facebook.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. В 1970-м окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола. Поочередно работал в нескольких театрах: Рижском академическом театре драмы, Валмиерском драматическом театре, Рижском театре юного зрителя, Рижском русском драматическом театре. Был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

22 января 2022

Ушел из жизни известный латвийский актер Арнис Лицитис

22 января 2022

Россиян ожидает самый длинный фильм про Бэтмена
22 января 2022

В Пскове открылась выставка учеников псковской художницы

22 января 2022

Пскович подарил псковские изделия ведущему «Поле чудес»
22 января 2022

В Псковской области закончилась вакцина «Спутник Лайт»
22 января 2022

Семь человек умерли от коронавируса в Псковской области за сутки

22 января 2022

ФАС проверит цены ПЦР-тестов на коронавирус

22 января 2022

12 миллионов рублей будет выделено на борьбу с борщевиком в Псковской области


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...