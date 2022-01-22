Ушел из жизни известный латвийский актер Арнис Лицитис

14:52, 22 января 2022, ПАИ

На 77-м году из жизни ушел известный латвийский актер Арнис Лицитис. Об этом сообщил его друг и фотограф Зигизмундс Залманис на своей станице в Facebook.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. В 1970-м окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола. Поочередно работал в нескольких театрах: Рижском академическом театре драмы, Валмиерском драматическом театре, Рижском театре юного зрителя, Рижском русском драматическом театре. Был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.