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Общество

В 2023 году выйдет фильм по мотивам романа «Мастер и Маргарита»

Фото: центральная служба новостей

1 января 2023 года в прокат выйдет фильм «Воланд», снятый по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Режиссер кино-картины — Михаил Локшин, сообщает ТАСС.

Фильм станет первым проектом в рамках стратегического сотрудничества прокатчика Universal Pictures International и «Марс Медиа».

Роли Мастера и Маргариты в картине «Воланд» исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится музой, и берется за новый роман. Его героем становится загадочный Воланд.

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