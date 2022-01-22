В 2023 году выйдет фильм по мотивам романа «Мастер и Маргарита»

17:39, 22 января 2022, ПАИ

1 января 2023 года в прокат выйдет фильм «Воланд», снятый по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Режиссер кино-картины — Михаил Локшин, сообщает ТАСС.

Фильм станет первым проектом в рамках стратегического сотрудничества прокатчика Universal Pictures International и «Марс Медиа».

Роли Мастера и Маргариты в картине «Воланд» исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится музой, и берется за новый роман. Его героем становится загадочный Воланд.