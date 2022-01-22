Главврач инфекционной больницы назвала рекомендуемые сроки ревакцинации
В своём Instagram-аккаунте главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, когда лучше проводить повторную вакцинацию от коронавируса.
Житель города обратился к главврачу с вопросом, какие сроки ревакцинации существуют сегодня, если раньше советовали проводить процедуру раз в год.
Анастасия Повторейко отметила, что в период подъёма заболеваемости повторную вакцинацию нужно проводить раз в полгода.
«Причём целесообразнее полным курсом для создания напряжённого иммунитета», – добавила главврач.
Она также подчеркнула, что в рамках борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» ряд стран Европы сократил сроки ревакцинации до трёх-четырёх месяцев.
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