Главврач инфекционной больницы назвала рекомендуемые сроки ревакцинации

18:20, 22 января 2022, ПАИ

В своём Instagram-аккаунте главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, когда лучше проводить повторную вакцинацию от коронавируса.

Житель города обратился к главврачу с вопросом, какие сроки ревакцинации существуют сегодня, если раньше советовали проводить процедуру раз в год.

Анастасия Повторейко отметила, что в период подъёма заболеваемости повторную вакцинацию нужно проводить раз в полгода.

«Причём целесообразнее полным курсом для создания напряжённого иммунитета», – добавила главврач.

Она также подчеркнула, что в рамках борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» ряд стран Европы сократил сроки ревакцинации до трёх-четырёх месяцев.