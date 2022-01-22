Главврач инфекционной больницы дала советы кормящим матерям при заболевании COVID-19

19:05, 22 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем Instagram-аккаунте рассказала, нужно ли приостанавливать грудное кормление в случае заболевания коронавирусом.

Она отметила, что на данный момент фактов передачи активного COVID-19 через грудное молоко или при грудном вскармливании не установлено.

«Для отказа от грудного вскармливания или его прекращения нет никаких оснований», - считает главврач.

Она посоветовала усилить водный режим, обработку рук, а также не забывать про ношение и своевременную замену масок.

Кроме того, Анастасия Повторейко добавила, что беременным женщинам разрешено проходить вакцинацию и ревакцинацию «Спутником V».