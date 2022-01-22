Куба отменила сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для туристических групп

19:23, 22 января 2022, ПАИ

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Куба изменила правила въезда для российских туристов, прибывающих на Кубу в составе туристических групп. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что теперь россиянам не нужно представлять сертификаты о вакцинации, а также справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус при въезде.

Отмечается, что тестов в отелях при заселении и во время отдыха также не будет.

В посольстве Кубы в Москве АТОР сообщили, что решение об ослаблении правил въезда для туристов из России связано с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе, а также с высоким (более 90%) уровнем вакцинации местного населения.

Обязательным требованием для поездки на Кубу остается заполнение электронной формы D'Viajeros. В анкету вносятся паспортные данные путешественника, дата и номер рейса, информация о багаже, аэропорте прилета, сведения о медицинском документе, с которым пассажир въезжает на Кубу (сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на коронавирус), контактная информация (адрес электронной почты и телефон), сведения о месте проживания на Кубе, сведения о наличии симптомов COVID-19 за последние 15 дней.