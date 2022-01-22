Специалисты назвали самые необычные вакансии в России

19:41, 22 января 2022, ПАИ

Сервиса «Работа.ру» предоставил ТАСС результаты исследования необычных вакансий января этого года. В этот список вошли сигналист, пружинщик и рефлексотерапевт.

Так, на завод в Екатеринбурге требуется пружинщик. Специалист будет выполнять навивку пружин малых и больших размеров, а также применять в работе токарный станок.

В медцентр в Краснодаре ищут врача-рефлексотерапевта, который проводит немедикаментозные методы лечения. Среди обязанностей будущего сотрудника: осмотр пациентов, сбор анамнеза заболеваний, назначение лечения методами рефлексотерапии.

На Приволжскую железную дорогу требуется сигналист. В его обязанности входит установка переносных сигналов и сигнальных знаков, обеспечение их сохранности, создание безопасной ситуации при ограждении мест проведения путевых работ и своевременная подача звуковых и видимых сигналов. Также в список необычных вакансий вошел аккумуляторщик. Его ищет московский хладокомбинат. Этот специалист будет обслуживать кислотные аккумуляторные батареи: выполнять заливку, замерять плотность и температуру.

Кроме того, в список необычных вакансий вошел антенщик-мачтовик. В обязанности будущего сотрудника входит установка металлоконструкций, монтаж и эксплуатация антенно-фидерных устройств, проведение проверки антенно-мачтовых сооружений, а также осуществление аварийно-восстановительных работ. В Новосибирске требуется бухгалтер-калькулятор в образовательное учреждение. Специалисту предстоит вести калькуляцию для питания учеников в школьной столовой.

Также список необычных вакансий пополнил этикеровщик, его ищут в Санкт-Петербурге. Такой работник будет этикеровать готовую продукцию на специализированных станках. Требования к вакансии стандартные: аккуратность, пунктуальность, технический склад ума.