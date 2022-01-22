Правительство РФ утвердило план борьбы с «омикроном»

20:47, 22 января 2022, ПАИ

Правительство РФ утвердило план дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина.

Проект плана обсуждался на расширенном заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января.

Отмечается, что руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) вместе со своими территориальными подразделениями и медицинскими страховщиками до 24 января должен обеспечить передачу результатов экспертизы качества такой помощи в региональные Минздравы для оценки и оперативного реагирования. Отчитываться правительству о выполнении этой работы фонд должен еженедельно.