Самолёт авиарейса Сочи – Псков из-за сильных осадков не смог сесть в Пскове

21:01, 22 января 2022, ПАИ

​

Самолёт авиарейса Сочи – Псков из-за сильного снега не смог сесть в Пскове и был направлен на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Отмечается, что пассажиры прибудут в Псков на автобусе.

Также авиакомпания «Азимут» отменила рейс в Сочи. Пассажиры, которые приобрели билеты на вылет, смогут отправиться в Сочи во вторник или вернуть билеты, даже если они невозвратные.