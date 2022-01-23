Новая партия «Спутника Лайт» уже отгружена и скоро появится в Псковской области

22:26, 22 января 2022, ПАИ

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В ближайшее время в Псковскую область придёт новая партия вакцины «Спутник Лайт», об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава области подчеркнул, что вакцина уже отгружена и выезжает в регион.

Отсутствие вакцины на данном этапе – следствие порчи 45 тысяч доз препарата, о котором сообщалось в конце прошлого года. Служебная проверка уже подходит к завершению, заявил Михаил Ведерников.

«Несмотря на скорое прибытие новой партии, ещё раз напоминаю, что в текущих эпидусловиях наиболее надёжный вариант – это ревакцинация двухкомпонентной вакциной «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», – добавил губернатор.

Он также выразил благодарность Правительству РФ и министру Михаилу Мурашко за оперативную реакцию и помощь Псковской области.