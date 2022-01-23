Диетолог назвала лекарства, с которыми опасно сочетать имбирь

22:39, 22 января 2022, ПАИ

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Перед тем как начать применять имбирь в качестве противовирусного и противовоспалительного средства совместно с лекарственными препаратами, необходимо изучить противопоказания к медикаментам, в противном случае можно нанести вред здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль радио Sputnik.

Она отметила, что речь идёт о потреблении имбиря в больших дозах – имбирного чая, имбирного варенья или лекарственных настоев на ежедневной основе.

Дюваль подчеркнула, что не стоит употреблять имбирь вместе с жаропонижающими, так как это может оказать негативное воздействие на свёртываемость крови.

Кроме того, имбирь плохо сочетается со снижающими уровень сахара препаратами, так как тоже обладает такими свойствами: с α-липоевой кислотой, хромом, чесноком, женьшенем, псиллиумом.