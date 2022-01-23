Погоду летом предсказывали по сегодняшнему дню

10:03, 23 января 2022, ПАИ

Григорий-летоуказатель наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник получил своё название в честь святителя Григория Богослова. Он жил в IV веке в Каппадокии и считается одним из отцов церкви.

На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.

С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее — небо будет синее»; «День долгим инеем рясен — летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветёт под самый дождь».