Лазавицкий железнодорожный переезд закроют в Великих Луках

14:50, 23 января 2022, ПАИ

25 января с 9:30 до 17:00 в Великих Луках будет закрыт для движения автотранспорта Лазавицкий железнодорожный переезд (479-й километр) на улице Новоселенинской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Железнодорожный переезд закроют в связи с проведением ремонтных работ. Объезд будет осуществляться через путепровод на улице Промышленной.