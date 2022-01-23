Лазавицкий железнодорожный переезд закроют в Великих Луках
25 января с 9:30 до 17:00 в Великих Луках будет закрыт для движения автотранспорта Лазавицкий железнодорожный переезд (479-й километр) на улице Новоселенинской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
Железнодорожный переезд закроют в связи с проведением ремонтных работ. Объезд будет осуществляться через путепровод на улице Промышленной.
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