Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на закупку лекарств от ковида

23:04, 22 января 2022, ПАИ

Правительство РФ одобрило выделение около 20 млрд рублей на закупку лекарств, применяемых при лечении от ковида, для медицинских учреждений, а также для амбулаторного лечения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что документ был подготовлен «в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «омикрон».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании в пятницу сообщил, что 15 млрд рублей планируется выделить на централизованную закупку лекарств, необходимых при ковиде. Эти средства будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.