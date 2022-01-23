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Общество

Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на закупку лекарств от ковида

Правительство РФ одобрило выделение около 20 млрд рублей на закупку лекарств, применяемых при лечении от ковида, для медицинских учреждений, а также для амбулаторного лечения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что документ был подготовлен «в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «омикрон».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании в пятницу сообщил, что 15 млрд рублей планируется выделить на централизованную закупку лекарств, необходимых при ковиде. Эти средства будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

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