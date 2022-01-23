25-27 января объекты Псковского музея по очереди закроются на санитарные дни

14:23, 23 января 2022, ПАИ

25 января главное здание Псковского музея, Спасо-Преображенский собор и Приказная палата закроются на санитарный день, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея.

26 января санитарный день организуют во Дворе Постникова и Плоской башне. 27 января - на объекте «Варлаамовский угол»