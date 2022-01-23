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Общество

Врач рассказала, как снизить концентрацию опасных вирусных частиц в воздухе

Для того чтобы снизить концентрацию опасных вирусных частиц в воздухе в период заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует часто проветривать помещения, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik.

Она подчеркнула, что такая рекомендация актуальна и сейчас, в период пандемии COVID-19.

Если слизистые пересыхают, то они хуже защищают человека от проникновения микроорганизмов, отмечает терапевт. Чтобы улучшить состояние слизистых оболочек, которые являются первым барьером на пути вирусов, необходимо проветривать помещение.

Проветривать при этом нужно ежечасно либо каждые два часа по 10-15 минут.

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