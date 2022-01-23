Сразу по нескольким мостам в Псковской области временно прекращено движение транспорта

12:02, 23 января 2022, ПАИ

Сразу на нескольких мостах в Псковской области временно прекращено движение транспорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

В связи с выявлением дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, с 10 января 2022 года до 31 декабря 2027 года введено временное прекращение движения транспортных средств на следующих мостах:

– мост через реку Черёху, расположенный на участке км 0+207 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Быстроникольское – Черская. В качестве объезда можно использовать участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, общего пользования регионального значения Ланева Гора – Соловьи, Черёха – Назимово, Псков – ж/д станция Кебь, Карамышево – Язва – Крякуша – с/т «Черёха-2» и общего пользования местного значения – ул. Карбышева, Боровую, Черняховского, подъезд к СНТ «Пчёлка»;

– мост через реку Кухву, расположенный на участке км 114+594 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. В качестве объезда можно использовать участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения Рубеняты – Покаты – Федосино, Брянчаниново – Линово, Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок и общего пользования местного значения Верхние Савинцы – Поярково;

– мост через реку Кудку, расположенный на участке км 51+903 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Новоржев – Опочка. В качестве объезда можно использовать участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь и общего пользования регионального значения Новгородка – Пушкинские Горы, Пушкинские Горы – Локня;

– мост через ручей, расположенный на участке км 0+780 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мякишево – Глубокое – Горькухино. В качестве объезда можно использовать участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь и общего пользования регионального значения Новоржев – Опочка, Кудка – Норкино – Камено, Норкино – Глубокое.