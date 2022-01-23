Псковские школьники могут попробовать силы в олимпиаде по экономике
Псковские школьники могут попробовать силы во всероссийской олимпиаде по экономике, которую проводит Нижегородская академия МВД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное интернет-тестирование) и заключительный (участие в испытаниях на базе Нижегородской академии МВД России).
Участвовать могут ученики 8-11 классов. Задания формируются с учетом школьной программы по общеобразовательному предмету «Обществознание».
Для участия в олимпиаде необходимо в период до 31 января 2022 года зарегистрироваться на портале олимпиады: http://46.229.138.58:8090/ или http://95.79.56.213:8090/, либо перейти по вкладке «Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» раздела «Поступление» на сайте Нижегородской академии МВД России, в указанные при регистрации сроки подать заявку и пройти интернет-тестирование.
Победителей и призёров олимпиады наградят дипломами, сертификатами и ценными подарками.
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