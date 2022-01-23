Женщина погибла и двое детей пострадали в ДТП в Порховском районе

15:29, 23 января 2022, ПАИ

У деревни Болоты в Порховском районе на трассе Порхов – Псков произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, пострадали двое детей 2016 и 2021 года рождения и двое взрослых, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В результате столкновения Hyundai Solaris и Chrysler 54-летняя женщина за рулём корейской иномарки погибла на месте. Сообщается, что это жительница посёлка Дедовичи. Пострадавшие из Chrysler, в числе которых и дети, госпитализированы в областную клиническую больницу. У пострадавших в ДТП тяжёлые травмы, врачи борются за их жизни.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















На месте автокатастрофы работает аварийно-спасательная служба, сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.