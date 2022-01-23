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Происшествия

Женщина погибла и двое детей пострадали в ДТП в Порховском районе

У деревни Болоты в Порховском районе на трассе Порхов – Псков произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, пострадали двое детей 2016 и 2021 года рождения и двое взрослых, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В результате столкновения Hyundai Solaris и Chrysler 54-летняя женщина за рулём корейской иномарки погибла на месте. Сообщается, что это жительница посёлка Дедовичи. Пострадавшие из Chrysler, в числе которых и дети, госпитализированы в областную клиническую больницу. У пострадавших в ДТП тяжёлые травмы, врачи борются за их жизни.

  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ

На месте автокатастрофы работает аварийно-спасательная служба, сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

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