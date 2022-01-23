Ночью в Псковской области температура упадёт до -18 градусов

16:00, 23 января 2022, ПАИ

24 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области ночью -18…-13 градусов, днём – от - 9 до -4 градусов.

Атмосферное давление выше нормы.