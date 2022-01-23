Ночью в Псковской области температура упадёт до -18 градусов
24 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области ночью -18…-13 градусов, днём – от - 9 до -4 градусов.
Атмосферное давление выше нормы.
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