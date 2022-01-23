В России подготовят предложения по ужесточению законодательства из-за нападений бродячих собак

18:28, 23 января 2022, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак, сообщила пресс-служба СКР.

Такое решение принято в связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак.

Отмечается, что в предложениях также должны быть учтены эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий.

Вместе с тем в СКР добавили, что пока проблема бездомных собак не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники игнорируют ее.

Для предупреждения случаев нападения животных требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне, отметили в пресс-службе.