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Общество

В России подготовят предложения по ужесточению законодательства из-за нападений бродячих собак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак, сообщила пресс-служба СКР.

Такое решение принято в связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак.

Отмечается, что в предложениях также должны быть учтены эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий.

Вместе с тем в СКР добавили, что пока проблема бездомных собак не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники игнорируют ее.

Для предупреждения случаев нападения животных требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне, отметили в пресс-службе.

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