В Ленинградской области ввели обязательное разрешение на перевозку строительных отходов

18:42, 23 января 2022, ПАИ

С сегодняшнего дня перевозчики должны получать разрешение на транспортировку более 5 куб. метров строительных отходов III-V классов опасности на территории Ленинградской области, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что за перевозку таких отходов без разрешения будут предъявляться штрафы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, обычные граждане могут получить до пяти тысяч рублей штрафа. Должностные лица и индивидуальные предприниматели - до 50 тысяч рублей. Юридические лица - до одного миллиона рублей.

Весь транспорт, перевозящий отходы на территории региона, должен быть подключен к системе ГЛОНАСС.