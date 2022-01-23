На 58-м году жизни скончалась актриса фильма «Зойкина квартира» Ольга Шрамко

19:00, 23 января 2022, ПАИ

На 58-м году жизни скончалась советская и российская актриса кино и театра Ольга Шрамко, сообщил музей-заповедник «Михайловское» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что актриса долгое время боролась с тяжёлой болезнью.

По данным пресс-службы музея, она умерла ещё 13 января.

Шрамко с 2016 года служила в «Михайловском» сначала в качестве экскурсовода, а затем – методиста научно-просветительской деятельности. Зрителям кино она запомнилась по фильмам «Зойкина квартира», «Трава зелена», «Женщина дня».

Шрамко также служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола («Балтийский дом»).