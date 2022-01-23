На 58-м году жизни скончалась актриса фильма «Зойкина квартира» Ольга Шрамко
На 58-м году жизни скончалась советская и российская актриса кино и театра Ольга Шрамко, сообщил музей-заповедник «Михайловское» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что актриса долгое время боролась с тяжёлой болезнью.
По данным пресс-службы музея, она умерла ещё 13 января.
Шрамко с 2016 года служила в «Михайловском» сначала в качестве экскурсовода, а затем – методиста научно-просветительской деятельности. Зрителям кино она запомнилась по фильмам «Зойкина квартира», «Трава зелена», «Женщина дня».
Шрамко также служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола («Балтийский дом»).
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