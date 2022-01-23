В Псковской области сбит велосипедист

20:04, 23 января 2022, ПАИ

Сегодня около 18:50 на четвертом километре автодороги «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок» произошел наезд на велосипедиста, передает корреспондент газеты «Печорская правда».

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-2104» под управлением 36-летней женщины сбил велосипедиста, двигавшегося из Печор.

Пострадавший госпитализирован с подозрениями на различные травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.