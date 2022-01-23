В Псковской области сбит велосипедист
Сегодня около 18:50 на четвертом километре автодороги «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок» произошел наезд на велосипедиста, передает корреспондент газеты «Печорская правда».
По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-2104» под управлением 36-летней женщины сбил велосипедиста, двигавшегося из Печор.
Пострадавший госпитализирован с подозрениями на различные травмы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
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