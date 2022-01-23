Врач рассказала о способах профилактики инсульта

20:15, 23 января 2022, ПАИ

Врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала в беседе с агентством «Прайм» о профилактике инсульта.

Она отметила, что факторы риска инсульта бывают модифицируемые и немодифицируемые. На немодифицируемые факторы нельзя повлиять. Это такие параметры, как мужской пол, возраст более 60 лет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе у ближайших родственников.

На модифицируемые факторы можно воздействовать и таким образом снизить риск развития инсульта. В числе таких факторов артериальная гипертензия, атеросклероз, высокий уровень холестерина в крови, а также фибрилляция предсердий.

Врач подчеркнула, что частой причиной инсульта становится повышенное артериальное давление. Она порекомендовала людям старше 40 лет измерять давление один–два раза в год. Если давление выше 140/90, стоит обратиться к врачу.

Также специалист отметила, что нельзя самостоятельно отменять препараты.

Еще одной причиной инсульта может стать атеросклероз сосудов головного мозга. Чтобы предотвратить его развитие, стоит отказаться от курения и нормализовать вес.

Фибрилляция предсердий — тоже важный фактор риска инсульта. В полости левого предсердия часто образуются тромбы, которые могут вызывать инсульт. Чтобы этого избежать, пациентам назначают антикоагулянты — препараты, снижающие свертываемость крови. Специалист порекомендовала регулярно проходить осмотры и раз в год делать ЭКГ, чтобы вовремя выявить заболевание.

Здоровым людям следует соблюдать стандартные рекомендации по здоровому образу жизни: разнообразно питаться, заниматься физическими нагрузками, отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем.