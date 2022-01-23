Эксперт поделился советами, как вести себя при ДТП на парковке

21:06, 23 января 2022, ПАИ

Автомобилистам не рекомендуется покидать место ДТП, если они задели чужую машину на парковке и повредили ее, а необходимо вызвать инспекторов ГИБДД, сообщил координатор движения «Синие ведерки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов агентству «Прайм».

Если второго участника ДТП на месте нет, необходимо вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД и объяснить, что задет припаркованный автомобиль, что его водителя на месте нет и его контактов тоже нет, отметил специалист.

Шкуматов не советует оставлять записку с номером телефона владельцу автомобиля в случае, когда водителя пострадавшей машины нет на месте.

По мнению эксперта, не известно, как отреагирует пострадавший, отъезд виновника может быть расценен как скрытие с места аварии. А это — лишение прав на год, почеркнул Шкуматов.

Он также сообщил, что на парковке необходимо быть крайне внимательным, так как можно не заметить повреждений чужой машины перед тем, как покинуть парковочную зону. Однако уличные камеры наблюдения могут запечатлеть нарушителя, а после последует наказание.