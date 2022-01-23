О симптоме, указывающем на четыре вида рака, рассказали эксперты

21:39, 23 января 2022, ПАИ

У разных локализаций рака могут быть различные симптомы, однако некоторые характерны сразу для нескольких видов онкологических заболеваний, пишет Express со ссылкой на экспертов американского медицинского портала Healthline.

К таким признакам эксперты отнесли ночную потливость. Она может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени.

Отмечается, что такая потливость необязательно указывает на рак. Также нет точного объяснения, почему при некоторых видах злокачественных опухолей пациенты сталкиваются с ночным потоотделением.

Причинами такого явления могут стать реакция на лечение, изменение гормонального фона. Кроме повышенного потоотделения у пациентов могут наблюдаться озноб и учащенный пульс.