В понедельник в Псковскую область поступит первая партия вакцины для детей

22:00, 23 января 2022, ПАИ

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Завтра в Псковскую область поступит первая партия «Спутника М» для вакцинации детей 12-17 лет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Отмечается, что 960 доз будут распределены по поликлиникам региона. В среду они будут доступны для желающих.

«Порядок вакцинации исключительно добровольный, она проводится по инициативе и с письменного разрешения родителей ребёнка», – отметил глава региона.

Для прохождения вакцинации необходимо прийти в поликлинику и заполнить соответствующее заявление.

Михаил Ведерников подчеркнул, что новый штамм «омикрон» особенно опасен для детей. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Поэтому появление «Спутника М», отметил губернатор, особенно актуально.

«У очень многих знакомых болеют детки. 3-5 дней очень тяжело –- лихорадка, температура 39-40. Не агитирую. Решайте сами. Вакцина есть», – заключил Михаил Ведерников.