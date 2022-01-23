Врач развеял миф о популярном средстве от кашля

23:01, 23 января 2022, ПАИ

Употребление во время кашля редьки с медом не имеет практической пользы, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме.

Он подчеркнул, что кашель чаще всего появляется при ОРВИ и длится около семи-десяти дней, после чего проходит сам.

Врач пояснил, что на сегодняшний день это народное средство не значится ни в одном протоколе лечения. Вместо этого лучше обеспечить обильное питье и наличие чистого прохладного воздуха влажностью от 40 до 60 процентов, подытожил Комаровский.