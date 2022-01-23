Анастасия Повторейко объяснила популярность вакцины от коронавируса «Ковивак»
В своем Instagram‑аккаунте главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, почему многие люди хотят прививаться вакциной от коронавируса «Ковивак».
Она отметила, что спрос на этот препарат был связан с репутацией производителя и классическим типом вакцины. Также, по мнению главврача, сыграл «эффект дефицита»: эта вакцина была зарегистрирована третьей по счету, и первые поставки были ограничены.
Однако, как сообщила Анастасия Повторейко, масштабные клинические исследования не оставили сомнений, что наиболее эффективной вакциной на сегодняшний день является «Спутник V».
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