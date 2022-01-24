Федосеев день наступил по народному календарю

07:00, 24 января 2022, ПАИ

24 января в христианской традиции почитается последний император Рима — Феодосий Великий, который в конце V века законодательно запретил языческие культы. Об этом сообщает calend.ru.

В православном именослове его имя соотносят с несколькими раннехристианскими святыми — преподобными Феодосием Киновиархом и Феодосием Антиохийским, мучеником Феодосием Сирмирским.

На Руси в этот день часто бывали морозы. Поэтому говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться — поэтому она колдует холода. От них люди ждали бед: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

Также считалось, что морозы в этот день приведут к затяжным холодам, а тепло обещает раннюю весну. Чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны — худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются».