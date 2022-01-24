На 40% выросла заболеваемость COVID-19 в Псковской области

07:38, 24 января 2022, ПАИ

За неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области составил порядка 40%, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По его словам, динамика очень высокая. В связи с этим глава региона призвал соблюдать все меры безопасности.

С начала пандемии в Псковской области выявили 74 106 случаев коронавируса, в том числе 181 — за минувшие сутки. Выздоровел 69 651 пациент, из них 109 — за прошедшие 24 часа. Умерли от коронавируса 1386 жителей региона.

Проведено 746 077 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 2174 теста.