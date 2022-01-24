25 опасных объектов уничтожат в России в этом году

09:34, 24 января 2022, ПАИ

25 опасных объектов уничтожат в России в этом году, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минприроды РФ.

Отмечается, что в 2022 году проводятся работы по ликвидации 19 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и 45 несанкционированных свалок в границах городов в 34 субъектах. По итогам дополнительного отбора к ликвидируемым объектам в 2022 году добавятся ещё 28 свалок и семь наиболее опасных объектов, сейчас проекты находятся на стартовой позиции, пояснили в министерстве.

В ведомстве заверили, что в конце этого года должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов. В их числе крупная свалка на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода, а также четыре полигона в Московской области («Часцы», «Съяново», «Каурцево», «Парфеново»). Также в этому году будет начата работа по ликвидации накопленного вреда на территории полигона «Красный Бор» в Ленинградской области.

Всего по итогам проведенной в регионах инвентаризации в России выявили около двух тысяч объектов с признаками накопленного вреда окружающей среде. Наибольшее число таких мест обнаружено в Ставропольском крае (262 объекта).