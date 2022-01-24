Пять медалей привезли великолучане с турнира по самбо в Торжке

09:39, 24 января 2022, ПАИ

Пять медалей привезли великолучане с турнира по самбо в Торжке. Как сообщили в КСЕ «Отечество – Псковская область», 23 января в Тверской области прошёл региональный турнир по самбо «Крещенские морозы».

В соревнованиях приняли участие лучшие самбисты из разных регионов России. Псковскую область, город Великие Луки и клуб единоборств «Отечество – Псковская область» представляли воспитанники СШОР «Экспресс» под руководством Андрея Симонова.

По результатам турнира великолукские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали:

1 место (до 64 кг) - Александр Логинов

1 место (св. 88 кг) - Кирилл Кашкин

2 место (до 64 кг) - Никита Михайлов

2 место (до 71 кг) - Денис Бриженский

3 место (до 53 кг) - Иван Прокофьев.