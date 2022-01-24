Жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию за сбыт поддельной купюры в Великих Луках

09:43, 24 января 2022, ПАИ

Жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию на один год и семь месяцев за сбыт поддельной купюры в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 20 октября 2020 года петербуржец, находясь на территории Великих Лук, получил от своего знакомого пятитысячную купюру и пошел в один из магазинов. Кассир, проверив купюру, не принял ее к оплате, так как купюра оказалась поддельной.

В дальнейшем мужчина, зная о том, что банкнота является фальшивой, пошел в другой магазин и купил там товаров, расплатившись поддельной купюрой.

Великолукским городским судом житель города Санкт-Петербурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Приговор Великолукского городского суда вступил в законную силу.