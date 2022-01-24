Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Печорском районе

10:06, 24 января 2022, ПАИ

23 января в 18:50 на 3-м километре автодороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок водитель автомобиля ВАЗ-21043, 37-летняя женщина, совершила наезд на 58-летнего пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Известно, что пешеход шел по проезжей части дороги, при наличии рядом обочины, в темное время суток, вне населенного пункта, без светоотражающих знаков, тем самым создал помехи в движении транспортного средства.

В результате ДТП пешеход получил травмы. От госпитализации отказался.