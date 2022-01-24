Четыре ребенка пострадали за неделю в результате ДТП в Псковской области

10:16, 24 января 2022, ПАИ

С 17 по 23 января в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 24 человека, четверо из них — дети в возрасте до 16 лет. Два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За неделю выявлено 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержано пять человек. За это время сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 1882 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.

В ГИБДД отметили, что частыми причинами аварий являются управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и превышение скоростного режима. Также участникам дорожного движения напоминают о необходимости быть осторожными на дороге в связи с ухудшением погодных условий.